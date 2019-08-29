Российские волейболистки обыграли Словакию на чемпионате Европы

Женская сборная России одержала победу над национальной командой Словакии в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы 2019 года.

Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:14, 25:9, 25:12) в пользу российской команды.

Таким образом, подопечные Вадима Панкова, досрочно обеспечившие себе выход в плей-офф, заняли по итогам группового этапа второе место, набрав 13 очков. С первого места в следующую стадию вышли немки, а с третьего и четвёртого — словачки и испанки соответственно.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по волейболу обыграла Иран и вышла в 1/2 финала ЧМ до 19 лет.