Кононов пообещал сделать всё, чтобы обыграть «Брагу»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что понимает, как обыграть португальскую «Брагу» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

«У «Браги» есть свой собственный стиль игры, они не будут от него отходить. Но держать в голове победный счёт они будут и будут стремиться не пропустить от нас, забить сами. Всё остальное мы увидим завтра. Я понимаю, как обыграть «Брагу». Должны понимать это и наши игроки. Мы сделаем для этого всё», — сказал Кононов на пресс-конференции.

Матч «Спартак» — «Брага» состоится 29 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи — в 20:15 мск.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил €9 млн за лучшего бомбардира чемпионата Турции.