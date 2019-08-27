Павлюченкова одержала победу над Пармантье в первом круге US Open

Россиянка Анастасия Павлюченкова стартовала на Открытом чемпионате США победой над француженкой Полин Пармантье.

Поединок завершился со счётом 6:1, 7:6 в пользу Павлюченковой. Встреча продлилась 1 час 28 минут.

В следующем круге соревнования российская теннисистка сыграет с Кики Бертенс из Голландии.

Ранее Рублёв победил Циципаса в первом круге US Open.