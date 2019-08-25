Американская фигуристка исполнила четверной лутц на турнире в Нью-Йорке
- © Scott Hasse/ZUMAPRESS.com
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В ходе произвольной программы Лю исполнила четверной лутц и два тройных акселя. Примечательно, что один из акселей был представлен в каскаде с двойным тулупом.
В прошедшем сезоне 14-летняя Лю стала самой молодой чемпионкой США по фигурному катанию. В нынешнем году спортсменка впервые выступит в юниорском Гран-при.
Ранее россияне Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный одержали победу в соревнованиях танцевальных пар на первом этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию во французском Куршевеле.