Американская фигуристка исполнила четверной лутц на турнире в Нью-Йорке

14-летняя американская спортсменка Алиса Лю исполнила четверной лутц на турнира по фигурному катанию Aurora Games, который проходил в США.

В ходе произвольной программы Лю исполнила четверной лутц и два тройных акселя. Примечательно, что один из акселей был представлен в каскаде с двойным тулупом.

В прошедшем сезоне 14-летняя Лю стала самой молодой чемпионкой США по фигурному катанию. В нынешнем году спортсменка впервые выступит в юниорском Гран-при.

Ранее россияне Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный одержали победу в соревнованиях танцевальных пар на первом этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию во французском Куршевеле.