Эксперт: есть опасения, что «Зенит» повторит чемпионскую судьбу «Спартака»

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Экс-тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов проанализировал проблемы «Зенита» по итогам семи туров РПЛ. По мнению опытного специалиста, они могут быть связаны с эмоциональным выгоранием после завоевания золотых медалей прошлого сезона.
Эксперт: есть опасения, что «Зенит» повторит чемпионскую судьбу «Спартака»
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«Есть такие опасения, что будет как со «Спартаком», который не смог выдержать давление. Сине-бело-голубые сейчас как герои детской игры «Царь горы». Каждый мечтает скинуть их с вершины. Да и футболистам сложно заходить на второй круг после столь громкого триумфа. Как тренер знаю, что некоторым, даже самым опытным, нужно несколько сезонов, чтобы прийти в норму. Так что, если все вышеназванные проблемы останутся и по ходу осени, зимой руководству стоит всерьёз поработать и расширить группу новичков. Думаю, это будет оптимальным решением в данной ситуации», — заявил эксперт в интервью RT.

Ранее тренер «Зенита» Игорь Симутенков назвал причину поражения от «Уфы» в седьмом туре РПЛ. 

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