Осака призналась, что будет следить за матчем Серены Уильямс и Шараповой на US Open

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Первая ракетка мира японка Наоми Осака заявила, что будет наблюдать за противостоянием двух бывших лидеров рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Серены Уильямс и Марии Шараповой в первом круге US Open.
Осака призналась, что будет следить за матчем Серены Уильямс и Шараповой на US Open
  • © imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«Конечно, я посмотрю матч Серены и Марии. Знаю, и вы тоже будете смотреть. Все в Нью-Йорке будут следить за этим матчем. Не удивлена, что так произошло. На каждом турнире Большого шлема есть какие-то сюрпризы, особенно в первом круге», — приводит слова Осаки официальный сайт WTA. 

US Open пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Наоми Осака является действующим победителем турнира.

Ранее сообщалось, что Калинская обыграла Мухаммад и вышла в основную сетку US Open.

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