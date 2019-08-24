Осака призналась, что будет следить за матчем Серены Уильямс и Шараповой на US Open
- © imago sportfotodienst
- globallookpress.com
«Конечно, я посмотрю матч Серены и Марии. Знаю, и вы тоже будете смотреть. Все в Нью-Йорке будут следить за этим матчем. Не удивлена, что так произошло. На каждом турнире Большого шлема есть какие-то сюрпризы, особенно в первом круге», — приводит слова Осаки официальный сайт WTA.
US Open пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Наоми Осака является действующим победителем турнира.
Ранее сообщалось, что Калинская обыграла Мухаммад и вышла в основную сетку US Open.