Шарапова высказалась на тему равенства призовых в мужском и женском теннисе

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Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась мнением на тему равенства призовых в мужском и женском теннисе.
Шарапова высказалась на тему равенства призовых в мужском и женском теннисе
  • Reuters

«Конечно, существуют некоторые детали, но в целом я рада, что многие девушки активно высказываются на эту тему. Каждая из них добивается больших побед, и это не только делает их успешнее и увеличивает их банковские счета — это даёт им право высказывать свою точку зрения. Прекрасно, что сейчас всё чаще говорят об этом», — цитирует Шарапову WMagazine.

Ранее сообщалось, что Шарапова отреагировала на снятие Аманды Анисимовой c US Open из-за смерти отца.

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