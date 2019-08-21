Шарапова высказалась на тему равенства призовых в мужском и женском теннисе

Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась мнением на тему равенства призовых в мужском и женском теннисе.

«Конечно, существуют некоторые детали, но в целом я рада, что многие девушки активно высказываются на эту тему. Каждая из них добивается больших побед, и это не только делает их успешнее и увеличивает их банковские счета — это даёт им право высказывать свою точку зрения. Прекрасно, что сейчас всё чаще говорят об этом», — цитирует Шарапову WMagazine.

Ранее сообщалось, что Шарапова отреагировала на снятие Аманды Анисимовой c US Open из-за смерти отца.