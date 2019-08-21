Британский боксёр Ярд намерен нокаутировать Ковалёва

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Британец Энтони Ярд заявил, что намерен отправить в нокаут чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе россиянина Сергея Ковалёва.
Британский боксёр Ярд намерен нокаутировать Ковалёва
  • © Steven Paston/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«Я выйду в ринг и просто буду собой. Я хочу победить нокаутом, буду делать всё для этого. Не знаю, в каком раунде, но буду стараться», — цитирует спортсмена ТАСС.

Он отметил, что у его соперника больше боксёрского опыта и за него будут переживать зрители. Тем не менее, по словам британца, ему всё равно на это.

«У меня уже был такой опыт в начале карьеры, когда я дрался в США», — сказал Ярд.

Титульный поединок между Ковалёвым и Ярдом состоится 24 августа в Челябинске.

Ранее Ковалёв объяснил, почему отказался от боя с Саулем Альваресом.

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