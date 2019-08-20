Тренер «Вулверхэмптона» высказался против VAR

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Санту заявил, что система видеопомощи арбитрам (VAR) мешает футболистам «праздновать голы».

«Я не хочу терять момент празднования. Ты отмечаешь гол — это прекрасный момент, а затем ты стоишь в тишине и ждёшь решения судей. Нельзя отнимать эти эмоции, это самое прекрасное, что есть в футболе», — приводит слова Санту Goal.

В матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Вулверхэмптон» — МЮ (1:1) футболист хозяев Рубен Невеш забил гол, который пересматривался по системе VAR из-за подозрения на офсайд. В итоге мяч всё же был засчитан.

Ранее Сульшер подтвердил наличие интереса к Санчесу.