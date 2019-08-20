Тренер «Вулверхэмптона» высказался против VAR

Короткая ссылка
Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Санту заявил, что система видеопомощи арбитрам (VAR) мешает футболистам «праздновать голы».
Тренер «Вулверхэмптона» высказался против VAR
  • © Russell Hart
  • globallookpress.com

«Я не хочу терять момент празднования. Ты отмечаешь гол — это прекрасный момент, а затем ты стоишь в тишине и ждёшь решения судей. Нельзя отнимать эти эмоции, это самое прекрасное, что есть в футболе», — приводит слова Санту Goal.

В матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Вулверхэмптон» — МЮ (1:1) футболист хозяев Рубен Невеш забил гол, который пересматривался по системе VAR из-за подозрения на офсайд. В итоге мяч всё же был засчитан.

Ранее Сульшер подтвердил наличие интереса к Санчесу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить