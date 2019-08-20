Серена Уильямс назвала любимую молодую теннисистку

Экс-первая ракетка мира, американка Серена Уильямс, заявила, что ей нравится игра канадской спортсменки Бьянки Андрееску.

«Официально заявлю: я фанатею от Бьянки Андрееску. Ей всего 19 лет, а так и не скажешь, кажется, что она гораздо старше. Речь идет о её игре и отношению к теннису», — приводит слова Уильямс Ubitennis.

В последний раз на корта Уильямс и Андрееску встретились в финале турнира WTA в Торонто. При счёте 3:1 в пользу канадки в первом сете американка отказалась от борьбы из-за травмы, после чего Бьянка подошла и обняла Серену.

Ранее Блинкова разгромила Вандевей на старте турнира WTA в Бронксе.