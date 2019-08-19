Гришин: Чалов выйдет на поле с первых минут в матче со «Спартаком»

Экс-наставник молодёжного ЦСКА Александр Гришин уверен, что Фёдор Чалов примет участие в столичном дерби, несмотря на перелом носа.

«Поверьте, в ЦСКА все прекрасно знают свой календарь и помнят о скором старте в еврокубках, но впереди один из главных матчей сезона… В таких никого не берегут. Так было всегда. Не важно, в каком состоянии обе команды, на каком они месте. Это дерби, здесь ставки слишком высоки», — заявил Гришин в интервью RT.

Специалист не верит в то, что тренерский штаб армейцев оставит лучшего бомбардира на скамейке запасных или не включит в заявку вовсе.

«Уверен, мы увидим Чалова с первых минут. Просто у ЦСКА нет особого выбора. На данный момент Фёдор является абсолютно незаменимым игроком для Гончаренко. Лично я, зная состав красно-синих, не вижу иных сочетаний и футболистов, которые могут сменить Чалова на острие атаки», — резюмировал тренер.

Ранее экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил шансы бывшей команды в матче 6-го тура РПЛ со столичным ЦСКА.