Сульшер опроверг информацию об уходе Санчеса из МЮ

Главный тренер английского клуба «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал информацию о возможном уходе из команды чилийского нападающего Алексиса Санчеса.

«Алексис — большой профессионал. Он каждый день работает очень упорно. Он хочет быть частью этого. Конечно, истории о том, что я отправил его в резерв, лживы. Он часть состава и очень хороший игрок», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

Он отметил, что 30-летний форвард из-за повреждения на несколько недель отстаёт от других игроков команды в плане подготовки, но продолжает работу над набором необходимых кондиций.

«У нас не так много нападающих, так что Алексис может провести больше матчей, чем вы ожидаете», — добавил специалист.

Санчес перешёл в МЮ из лондонского «Арсенала» зимой 2018 года в обмен на Генриха Мхитаряна. В составе «красных дьяволов» он провёл 45 матчей и записал в свой актив пять голов и девять голевых передач.

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