Матчи шестого тура РПЛ начнутся с аплодисментов в честь экипажа «Уральских авиалиний»
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- РИА Новости
«15 августа 2019 года самолёт A321 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс U6178 Москва — Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье. Российская премьер-лига и клубы восхищаются мужеством и профессионализмом экипажа. Благодаря их действиям 226 пассажиров остались живы», — сказано в сообщении пресс-службы лиги.
В связи с этим планируется начать каждый матч ближайшего тура чемпионата России по футболу с аплодисментов.
Ранее стало известно, что матчи девятого тура ФНЛ начнутся с минуты оваций в честь экипажа Airbus A321.