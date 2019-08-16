Матчи шестого тура РПЛ начнутся с аплодисментов в честь экипажа «Уральских авиалиний»

Все матчи шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с аплодисментов в честь экипажа самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Московской области.

«15 августа 2019 года самолёт A321 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс U6178 Москва — Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье. Российская премьер-лига и клубы восхищаются мужеством и профессионализмом экипажа. Благодаря их действиям 226 пассажиров остались живы», — сказано в сообщении пресс-службы лиги.

В связи с этим планируется начать каждый матч ближайшего тура чемпионата России по футболу с аплодисментов.

Ранее стало известно, что матчи девятого тура ФНЛ начнутся с минуты оваций в честь экипажа Airbus A321.