Лещенко объяснил, почему «Динамо» не стоит увольнять Хохлова

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Народный артист России Лев Лещенко, поддерживающий московское «Динамо», рассказал о своём отношении к главному тренеру команды Дмитрию Хохлову.
Лещенко объяснил, почему «Динамо» не стоит увольнять Хохлова
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Хохлову, несмотря на ужасные проигрыши, нужно дать шанс! Да, неприятные матчи со «Спартаком» и «Рубином». Особенно после казанцев было много критики, но лично мне кажется, что строительство новой команды уже началось. Видна комбинационная игра, появились дерзость, мобильность, динамика. Лично мне приятно смотреть, как играет «Динамо», — сказал Лещенко в интервью RT.

Также народный артист России добавил, что возвращение на домашний стадион должно пойти команде на пользу, так как родные трибуны помогают в самых тяжёлых ситуациях.

Ранее сообщалось, почему фанаты «Динамо» верят в Хохлова и недовольны трансферами клуба.

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