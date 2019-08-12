Лещенко объяснил, почему «Динамо» не стоит увольнять Хохлова

Народный артист России Лев Лещенко, поддерживающий московское «Динамо», рассказал о своём отношении к главному тренеру команды Дмитрию Хохлову.

«Хохлову, несмотря на ужасные проигрыши, нужно дать шанс! Да, неприятные матчи со «Спартаком» и «Рубином». Особенно после казанцев было много критики, но лично мне кажется, что строительство новой команды уже началось. Видна комбинационная игра, появились дерзость, мобильность, динамика. Лично мне приятно смотреть, как играет «Динамо», — сказал Лещенко в интервью RT.

Также народный артист России добавил, что возвращение на домашний стадион должно пойти команде на пользу, так как родные трибуны помогают в самых тяжёлых ситуациях.

Ранее сообщалось, почему фанаты «Динамо» верят в Хохлова и недовольны трансферами клуба.