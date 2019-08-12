Объявлена спортивная программа ВЭФ-2019
- РИА Новости
Как заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков, она объединила крупные международные и зрелищные промотурниры, мероприятия для участников ВЭФ и жителей Приморского края.
«Причём многие из спортивных мероприятий подхватят тему расширения международного сотрудничества, которая будет одной из основных в деловой программе форума», — сказал он.
Центральное спортивное событие форума — Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано под патронатом президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
В первый день основной программы ВЭФ запланирован забег в поддержку редких животных Дальнего Востока. Дистанции в 1 км и 5 км пройдут по новой трассе в окрестностях Приморского океанариума.
4 сентября состоятся гала-матч по хоккею и турнир по кёрлингу Roscongress Cup, 5 сентября — торжественная церемония открытия Х Юношеских спортивных игр стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Кроме того, программа включает регату Roscongress Cup в классе Platu 25.
В Российско-японском доме сумо будут проходить мастер-классы, интерактивные конкурсы и другие мероприятия, в том числе матчевая встреча сборных России и Японии по сумо.
Кроме того, состоится международный турнир по игре го на Кубок V Восточного экономического форума.
Участники ВЭФ и жители Владивостока смогут проверить свои силы, сдав нормы ГТО.
Ранее VostokMedia.com сообщало, что во Владивостоке рассказали о культурной программе в рамках ВЭФ.