Объявлена спортивная программа ВЭФ-2019

Стала известна спортивная программа Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает kp.ru.

Как заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков, она объединила крупные международные и зрелищные промотурниры, мероприятия для участников ВЭФ и жителей Приморского края.

«Причём многие из спортивных мероприятий подхватят тему расширения международного сотрудничества, которая будет одной из основных в деловой программе форума», — сказал он.

Центральное спортивное событие форума — Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано под патронатом президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

В первый день основной программы ВЭФ запланирован забег в поддержку редких животных Дальнего Востока. Дистанции в 1 км и 5 км пройдут по новой трассе в окрестностях Приморского океанариума.

4 сентября состоятся гала-матч по хоккею и турнир по кёрлингу Roscongress Cup, 5 сентября — торжественная церемония открытия Х Юношеских спортивных игр стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Кроме того, программа включает регату Roscongress Cup в классе Platu 25.

В Российско-японском доме сумо будут проходить мастер-классы, интерактивные конкурсы и другие мероприятия, в том числе матчевая встреча сборных России и Японии по сумо.

Кроме того, состоится международный турнир по игре го на Кубок V Восточного экономического форума.

Участники ВЭФ и жители Владивостока смогут проверить свои силы, сдав нормы ГТО.

Ранее VostokMedia.com сообщало, что во Владивостоке рассказали о культурной программе в рамках ВЭФ.