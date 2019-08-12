Член комитета по этике РФС раскритиковал судейство матча ЦСКА — «Сочи»

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин остался недоволен работой арбитра Виталия Мешкова на матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и «Сочи».

«В матче ЦСКА был какой-то ужас, а не судейство. За прыжок в ноги сзади Мешков даже жёлтую не даёт, а потом Облякову на ровном месте показывает карточку — это что такое? Момент с Чаловым — четкая игра в нос Фёдору», — цитирует Созина «Чемпионат».

По его словам, ему не понятно, как судья мог не увидеть момент нарушения в эпизоде с Чаловым. Тем не менее он не считает, что Мешков мог быть как-то предвзят по отношению к ЦСКА.

«Уверен на 99%, что на первом же заседании КДК Миладиновича дисквалифицируют минимум на матча три. Мешкова же временно лишат возможности судить», — добавил Созин.

Встреча между московским ЦСКА и «Сочи» завершилась со счётом 0:0.

Ранее игрок «Сочи» Иван Миладинович выразил мнение, что эпизод с форвардом ЦСКА Фёдором Чаловым не является поводом для пенальти.