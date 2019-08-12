Член комитета по этике РФС раскритиковал судейство матча ЦСКА — «Сочи»
- @pfc_cska
«В матче ЦСКА был какой-то ужас, а не судейство. За прыжок в ноги сзади Мешков даже жёлтую не даёт, а потом Облякову на ровном месте показывает карточку — это что такое? Момент с Чаловым — четкая игра в нос Фёдору», — цитирует Созина «Чемпионат».
По его словам, ему не понятно, как судья мог не увидеть момент нарушения в эпизоде с Чаловым. Тем не менее он не считает, что Мешков мог быть как-то предвзят по отношению к ЦСКА.
«Уверен на 99%, что на первом же заседании КДК Миладиновича дисквалифицируют минимум на матча три. Мешкова же временно лишат возможности судить», — добавил Созин.
Встреча между московским ЦСКА и «Сочи» завершилась со счётом 0:0.
Ранее игрок «Сочи» Иван Миладинович выразил мнение, что эпизод с форвардом ЦСКА Фёдором Чаловым не является поводом для пенальти.