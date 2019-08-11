Кикнадзе анонсировал подписание нового форварда

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикназде заявил, что в начале следующей недели клуб объявит о подписании нового форварда.

«Да, появится форвард, осталось оформить документы. Договорённости есть. Думаю, в начале следующей недели официально объявим. Хотя это будет секретом Полишинеля. Все уже всё знают. Будет ли это приобретение последним? Надеюсь, что нет. Но, как говорится, никогда не зарекайся», — приводит слова Кикнадзе «Советский спорт».

По информации ряда источников, новым нападающим «Локомотива» должен стать Лука Джорджевич из «Зенита».

Ранее Сёмин рассказал о ситуации с травмированными в «Локомотиве».