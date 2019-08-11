Российские волейболисты обыграли сборную Ирана, завоевав путёвку на ОИ-2020

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Мужская сборная России по волейболу завоевала право выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио, выиграв отборочную группу Е.
Российские волейболисты обыграли сборную Ирана, завоевав путёвку на ОИ-2020
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Матч, проходивший на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге, завершился со счётом 3:0 (25:19, 25:23, 25:23) в пользу сборной России.

Команда Туомаса Саммельвуо выиграла три матча из трёх в группе Е олимпийского отбора. Волейбольный турнир на Играх в Токио пройдёт с 25 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России обыграла команду Кубы во втором матче отбора к ОИ-2020.

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