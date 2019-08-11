СМИ: Руис потребовал повысить свой гонорар за реванш с Джошуа

Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по четырём версиям американец мексиканского происхождения Энди Руис требует повысить ему гонорар за бой с экс-обладателем титулов британцем Энтони Джошуа.

Как сообщает обозреватель Майк Коппинджер в Twitter, Энди Руис не хочет ставить свою подпись под контрактом на повторный бой с Джошуа из-за низкого гонорара. По информации источника, гарантированный призовой фонд боя составляет $40 млн, из которых американцу полагается менее 25% — $9 млн.

Повторный поединок между Энтони Джошуа и Энди Руисом должен состояться 7 декабря в Саудовской Аравии. В предыдущем бою между этими боксёрами американец нанёс британцу первое поражение в карьере и завладел четырьмя чемпионскими поясами.

Ранее Бивол заявил, что следующий бой планирует на октябрь.