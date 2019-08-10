Докампо: ошибки не позволили «Рубину» реализовать свои моменты в матче с «Краснодаром»

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Тренер казанского «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал поражение своей команды в Краснодаре (0:1)

«Мы старались играть первым номером, потому что это наш стиль. Пропустили довольно глупый гол. Думали, что после удаления соперник отдаст инициативу во втором тайме. Пытались оказывать давление на «Краснодар», сумели создать в конце несколько моментов, но у нас, к сожалению, не получилось забить. Было много ошибок, которые не позволили нам реализовать свои моменты», — заявил Докампо после поединка.

«Рубин» потерпел второе поражение подряд после того, как в трёх стартовых турах завоевал семь очков из девяти возможных.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» с минимальным счётом победил «Рубин» в пятом туре РПЛ.

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