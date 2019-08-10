Поветкин стал участником программы добровольного допинг-тестирования перед боем с Фьюри

Российский боксёр супертяжёлого веса Александр Поветкин и его соперник по следующему бою британец Хьюи Фьюри заключили соглашения об участии в антидопинговой программе Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA).

Об этом сообщается на официальной странице организации в социальной сети Twitter.

Поединок между Поветкиным и Фьюри состоится 31 августа 2019 года в Лондоне в рамках боксёрского вечера, главным событием которого станет титульный бой между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.

Ранее менеджер Поветкина объяснил, почему он пока не хочет проведения боя между россиянином и украинцем Александром Усиком.