Поветкин стал участником программы добровольного допинг-тестирования перед боем с Фьюри

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Российский боксёр супертяжёлого веса Александр Поветкин и его соперник по следующему бою британец Хьюи Фьюри заключили соглашения об участии в антидопинговой программе Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA).
Поветкин стал участником программы добровольного допинг-тестирования перед боем с Фьюри
  • © Dmitry Golubovich/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на официальной странице организации в социальной сети Twitter.

Поединок между Поветкиным и Фьюри состоится 31 августа 2019 года в Лондоне в рамках боксёрского вечера, главным событием которого станет титульный бой между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.

Ранее менеджер Поветкина объяснил, почему он пока не хочет проведения боя между россиянином и украинцем Александром Усиком.

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