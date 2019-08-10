Поветкин стал участником программы добровольного допинг-тестирования перед боем с Фьюри
- © Dmitry Golubovich/Russian Look
- globallookpress.com
Об этом сообщается на официальной странице организации в социальной сети Twitter.
Поединок между Поветкиным и Фьюри состоится 31 августа 2019 года в Лондоне в рамках боксёрского вечера, главным событием которого станет титульный бой между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.
Ранее менеджер Поветкина объяснил, почему он пока не хочет проведения боя между россиянином и украинцем Александром Усиком.