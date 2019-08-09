В «Зените» объяснили, почему многие футболисты команды перешли в «Сочи»

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал, почему многие игроки команды перешли в это трансферное окно в «Сочи».

«Сочи» — это новый клуб, который только формируется. С учётом качества наших игроков понятно, что они присылают запросы на этих футболистов. Ну, а то, что у нас хорошие взаимоотношения, — это не секрет. «Сочи» делает предложения, которые соответствуют рыночной ситуации. При этом клуб в состоянии сохранить игрокам их нынешнюю зарплату», — приводит слова гендиректора сине-бело-голубых «Фонтанка».

Он назвал некорректным мнение, согласно которому «Сочи» является фарм-клубом «Зенита», так как клуб с берегов Невы не отдаёт своих игроков южному коллективу в аренду. Функционер также отреагировал на слова о том, что итоги матчей между командами уже предопределены.

«Это вообще полная глупость. По счастью, у нас в лиге договорных матчей нет и, надеюсь, никогда не будет. Потому что болельщик идёт на футбол, чтобы увидеть бескомпромиссную борьбу. И, кстати, в Сочи во втором туре «Зениту» было очень непросто», — сказал Медведев.

Во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» переиграл «Сочи» со счётом 2:0.

В нынешнее межсезонье в «Сочи» из «Зенита» уже перешли Антон Заболотный, Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин, Кристиан Нобоа, Дмитрий Полоз и Андрей Мостовой.

Ранее сообщалось, что футболист «Зенита» Лука Джорджевич станет футболистом «Локомотива» в ближайшие дни.