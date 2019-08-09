Лешуков и Семёнов вышли в 1/4 финала ЧЕ по пляжному волейболу

Россияне Илья Лешуков и Константин Семёнов одержали победу над голландцами Стивеном ван де Вельде и Кристианом Варенхорстом в матче 1/8 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве.

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РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 2:1 (14:21, 21:13, 15:12). В четвертьфинале российские волейболисты сыграют с представителями Италии Даниэле Лупо и Паоло Николаи. Ранее Никита Лямин и Тарас Мыськив проиграли в плей-офф ЧЕ по пляжному волейболу.