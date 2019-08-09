Красильников и Стояновский не смогли выйти в 1/4 финала ЧЕ по пляжному волейболу

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Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский потерпели поражение от австрийцев Мартина Эрмакоре и Морица Приштауца в матче 1/8 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве.
Красильников и Стояновский не смогли выйти в 1/4 финала ЧЕ по пляжному волейболу
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 0:2 (13:21, 19:21).

В четвертьфинале представители Австрии сыграют либо с итальянцами Энрико Росси и Адрианом Карамбулой, либо с Ондреем Перусицем и Давидом Швейнером.

Напомним, что Красильников и Стояновский в 2019 году стали чемпионами мира.

Помимо этого, в первом раунде плей-офф женских соревнований проиграли Екатерина Бирлова и Евгения Уколова, а также дуэт Марии Бочаровой и Марии Ворониной.

Ранее сообщалось, что Никита Лямин и Тарас Мыськив прошли в 1/8 финала ЧЕ по пляжному волейболу.

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