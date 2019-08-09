Красильников и Стояновский не смогли выйти в 1/4 финала ЧЕ по пляжному волейболу
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- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 0:2 (13:21, 19:21).
В четвертьфинале представители Австрии сыграют либо с итальянцами Энрико Росси и Адрианом Карамбулой, либо с Ондреем Перусицем и Давидом Швейнером.
Напомним, что Красильников и Стояновский в 2019 году стали чемпионами мира.
Помимо этого, в первом раунде плей-офф женских соревнований проиграли Екатерина Бирлова и Евгения Уколова, а также дуэт Марии Бочаровой и Марии Ворониной.
Ранее сообщалось, что Никита Лямин и Тарас Мыськив прошли в 1/8 финала ЧЕ по пляжному волейболу.