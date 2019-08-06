Тренер заявил, что «Краснодар» постарается навязать «Порту» свою игру

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился ожиданиями от первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с португальским «Порту».

«С командой всё нормально, результат матча в Санкт-Петербурге можно назвать хорошим. В игре были нюансы, которые мы пытаемся исправить перед завтрашним матчем. «Порту» — сильная команда, мы это понимаем, поэтому будем пытаться использовать свои сильные стороны», — приводит слова Матвеева ТАСС.

Он отметил, что «Зенит» чем-то напоминает «Порту» по манере ведения игры.

«Мы не думаем, что будем отходить от атакующего стиля игры. Будем пытаться навязать свою игру, отталкиваться от себя, а не от соперника», — добавил специалист.

Для «Краснодара», основанного в 2008 году, домашний матч с «Порту», который состоится 7 августа и начнётся в 20:00, станет дебютным в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что на дебютном матче «Краснодара» в ЛЧ ожидается аншлаг.