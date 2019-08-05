Ловчев считает, что Сутормину не стоит переживать за место в основе «Зенита» из-за прихода Малкома

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал дебют бразильского нападающего Малкома за петербургский «Зенит» в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Как оценивать дебют за «Зенит» Малкома? Мне кажется, Алексею Сутормину не стоит слишком переживать за место в составе в связи с появлением бразильца», — цитирует эксперта «Советский спорт».

По его мнению, в России часто преувеличивают силу иностранных игроков и случай с Малкомом — не исключение. Он также заявил, что не ждёт от бразильца ничего грандиозного, так как он не демонстрировал выдающейся игры в «Барселоне».

«С другой стороны, квалификация Малкома сомнений не вызывает. И Сергей Семак правильно сделал, что сразу дал бразильцу почувствовать вкус игры. Не понимаю, когда тренеры ждут, пока легионер адаптируется. Таких игроков на скамейке держать нельзя. Пусть Малком набирает форму через матчи», — добавил Ловчев.

Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» за €40 млн. Он вышел на поле в составе сине-бело-голубых во втором тайме матча с «Краснодаром», который завершился со счётом 1:1.

Ранее Малком поделился эмоциями после дебюта за «Зенит».