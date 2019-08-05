Бочарова и Воронина стартовали с победы на ЧЕ по пляжному волейболу
Россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина обыграли представительниц Австрии Катарину Шютценхёфер и Лену Плезюшниг в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по волейболу в Москве.
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Встреча завершилась со счётом 2:0 (21:16, 21:18).
В следующем туре россиянки встретятся со спортсменками из Норвегии.
Ранее сообщалось, что российские волейболистки вышли на Олимпиаду 2020 года.
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