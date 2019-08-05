Бочарова и Воронина стартовали с победы на ЧЕ по пляжному волейболу

Короткая ссылка
Россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина обыграли представительниц Австрии Катарину Шютценхёфер и Лену Плезюшниг в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по волейболу в Москве.
Бочарова и Воронина стартовали с победы на ЧЕ по пляжному волейболу
  • © cev.eu

Встреча завершилась со счётом 2:0 (21:16, 21:18).

В следующем туре россиянки встретятся со спортсменками из Норвегии.

Ранее сообщалось, что российские волейболистки вышли на Олимпиаду 2020 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить