«Бенфика» разгромила «Спортинг» в матче за Суперкубок Португалии
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Голевым дублем в составе победителей отметился полузащитник Пицци. Ещё по мячу себе в актив записали защитник Алекс Гримальдо, а также полузащитники Рафа Силва и Чикиньо.
Суперкубок Португалии «Бенфика» завоевала восьмой раз в клубной истории, сравнявшись по этому показателю со «Спортингом». Рекорд по количеству трофеев принадлежит «Порту», футболисты которого побеждали в матче за Суперкубок Португалии 21 раз.
Ранее сообщалось, что «Бенфика» продала нападающего Жоау Фелиша в испанский «Атлетико» за €126 млн.