В MLS установлен рекорд посещаемости

В американской Высшей футбольной лиге (MLS) установлен новый рекорд посещаемости для матчей регулярного чемпионата.

Встреча регулярного чемпионата MLS между «Атлантой Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:0) стала самым посещаемым поединком в истории лиги. На арене «Мерседес-Бенц Стэдиум» присутствовало 72 548 зрителей. Об этом сообщает пресс-служба «Атланты».

Также клубу принадлежит рекорд посещаемости для матча плей-офф. Финальный матч прошлого сезона с «Портленд Тимберс» посетили 73 019 человек.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» разгромил сборную MLS в товарищеском матче.