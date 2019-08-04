«Зенит» прокомментировал инцидент между фанатами и ОМОНом

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» выступил с официальным заявлением по инциденту между фанатами и сотрудниками ОМОНа, произошедшем в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Организаторы матча совместно с правоохранительными органами проведут расследование данного инцидента, с тем чтобы определить его причины и предотвратить подобные конфликты на территории стадиона в будущем», — говорится в заявлении.

Отмечается, что клуб намерен сделать всё возможное для обеспечения безопасности на арене.

Матч «Зенит» — «Краснодар», прошедший вечером 4 августа, завершился со счётом 1:1.

Ранее сообщалось, что возле стадиона «Зенита» произошла драка между фанатами и ОМОНом.