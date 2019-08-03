Хусаинов считает, что форвард «Спартака» Понсе был заслуженно удалён в матче с «Динамо»

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Бывший футбольный арбитр международной категории Сергей Хусаинов высказал мнение об удалении нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».
Хусаинов считает, что форвард «Спартака» Понсе был заслуженно удалён в матче с «Динамо»
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«Прямая красная карточка Понсе абсолютно по делу. Но это игровой эпизод, максимум пару матчей он пропустит из-за дисквалификации», — приводит слова Хусаинова «Чемпионат».

На 34-й минуте матча Понсе в борьбе за верховой мяч прямой ногой ударил в грудь голкипера «Динамо» Антона Шунина и был удалён с поля. Вратарю потребовалась помощь медперсонала, но он смог продолжить игру.

По итогам 45 минут матча счёт — 0:0.

Ранее сообщалось, что Гус Тиль прибыл на матч «Спартак» — «Динамо».

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