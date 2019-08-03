Американский боец UFC уверен, что бой с Нурмагомедовым был бы лёгким для него

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Американский боец смешанного стиля Колби Ковингтон считает, что мог бы легко победить чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Американский боец UFC уверен, что бой с Нурмагомедовым был бы лёгким для него
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«Хабиб был бы лёгким боем для меня. И бой возможен — мы могли бы встретиться в промежуточном весе и побиться за звание лучшего на данный момент. Я бы разобрался с ним без всякого напряжения. Это была бы лёгкая ночь», — сказал Ковингтон на YouTube-канале UFC Russia.

Ковингтон в следующем поединке, который состоится 4 августа, встретится с соотечественником Робби Лоулером.

Нурмагомедов же 7 сентября в Абу-Даби будет защищать титул чемпиона UFC в лёгком весе с Дастином Порье.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов подписал новый контракт со своим менеджером.

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