Американский боец UFC уверен, что бой с Нурмагомедовым был бы лёгким для него

Американский боец смешанного стиля Колби Ковингтон считает, что мог бы легко победить чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Хабиб был бы лёгким боем для меня. И бой возможен — мы могли бы встретиться в промежуточном весе и побиться за звание лучшего на данный момент. Я бы разобрался с ним без всякого напряжения. Это была бы лёгкая ночь», — сказал Ковингтон на YouTube-канале UFC Russia.

Ковингтон в следующем поединке, который состоится 4 августа, встретится с соотечественником Робби Лоулером.

Нурмагомедов же 7 сентября в Абу-Даби будет защищать титул чемпиона UFC в лёгком весе с Дастином Порье.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов подписал новый контракт со своим менеджером.