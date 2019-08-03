Лодыгин поделился эмоциями от перехода в «Газишехир Газиантеп»

Российский голкипер Юрий Лодыгин рад подписанию контракта с турецким клубом «Газишехир Газиантеп».

«Рад стать частью «Газишехир Газиантеп». У нас есть многое, чтобы побеждать вместе! Спасибо президенту, господину Сани Конукоглу, за продемонстрированную настойчивость! Хочу показать свой максимум в клубе», — написал Лодыгин в Instagram.

Россиянин перешёл в турецкий клуб на правах свободного агента. Предыдущим клубом Лодыгина был санкт-петербургский «Зенит».

Ранее сообщалось, что Лодыгин подписал контракт с новичком элитного дивизиона чемпионата Турции.