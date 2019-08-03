Лодыгин поделился эмоциями от перехода в «Газишехир Газиантеп»
- @zenit_spb
«Рад стать частью «Газишехир Газиантеп». У нас есть многое, чтобы побеждать вместе! Спасибо президенту, господину Сани Конукоглу, за продемонстрированную настойчивость! Хочу показать свой максимум в клубе», — написал Лодыгин в Instagram.
Россиянин перешёл в турецкий клуб на правах свободного агента. Предыдущим клубом Лодыгина был санкт-петербургский «Зенит».
Ранее сообщалось, что Лодыгин подписал контракт с новичком элитного дивизиона чемпионата Турции.