Лодыгин поделился эмоциями от перехода в «Газишехир Газиантеп»

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Российский голкипер Юрий Лодыгин рад подписанию контракта с турецким клубом «Газишехир Газиантеп».
Лодыгин поделился эмоциями от перехода в «Газишехир Газиантеп»
  • @zenit_spb
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«Рад стать частью «Газишехир Газиантеп». У нас есть многое, чтобы побеждать вместе! Спасибо президенту, господину Сани Конукоглу, за продемонстрированную настойчивость! Хочу показать свой максимум в клубе», — написал Лодыгин в Instagram.

Россиянин перешёл в турецкий клуб на правах свободного агента. Предыдущим клубом Лодыгина был санкт-петербургский «Зенит».

Ранее сообщалось, что Лодыгин подписал контракт с новичком элитного дивизиона чемпионата Турции.

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