СМИ: «Спартак» заплатит за футболиста АЗ Тиля более €15 млн

Московский футбольный клуб «Спартак» договорился о трансфере полузащитника голландского АЗ Гуса Тиля.

Как сообщает azfanpage.nl, красно-белые заплатят за переход 21-летнего игрока более €15 млн.

Отмечается, что хавбек должен вылететь в ближайшее время в Москву, где пройдёт медосмотр, а затем подпишет контракт со «Спартаком».

Тиль является воспитанником и капитаном АЗ. Он выступает за основную команду с 2016 года. В его активе 28 голов и 11 голевых передач в 95 матчах за команду из Алкмара.

Ранее Тиль высказался о переходе в «Спартак».