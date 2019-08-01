Сборная России сыграет со Швейцарией в первом матче на ЧМ-2020 по хоккею

Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала расписание матчей группового этапа чемпионата мира 2020 года среди мужских команд, который пройдёт в Швейцарии.

Сборная России в своём первом матче на турнире сыграет с хозяевами соревнований — швейцарцами. Встреча состоится 8 мая 2020 года и начнётся в 17:20 мск.

Второй матч россияне проведут 10 мая с командой Норвегии, а третий — 11 мая со сборной США. Четвёртая игра, с Италией, запланирована на 13 мая, а встреча с Казахстаном — на 15-е. 16 мая сборная России сыграет с Финляндией, а 19 мая — с Латвией.

Чемпионат мира 2020 года пройдёт с 8 по 24 мая.

Ранее сообщалось, что шведский хоккеист пострадал от нападения собственной собаки.