Сборная России сыграет со Швейцарией в первом матче на ЧМ-2020 по хоккею

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Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала расписание матчей группового этапа чемпионата мира 2020 года среди мужских команд, который пройдёт в Швейцарии.
Сборная России сыграет со Швейцарией в первом матче на ЧМ-2020 по хоккею
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Сборная России в своём первом матче на турнире сыграет с хозяевами соревнований — швейцарцами. Встреча состоится 8 мая 2020 года и начнётся в 17:20 мск.

Второй матч россияне проведут 10 мая с командой Норвегии, а третий — 11 мая со сборной США. Четвёртая игра, с Италией, запланирована на 13 мая, а встреча с Казахстаном — на 15-е. 16 мая сборная России сыграет с Финляндией, а 19 мая — с Латвией.

Чемпионат мира 2020 года пройдёт с 8 по 24 мая.

Ранее сообщалось, что шведский хоккеист пострадал от нападения собственной собаки.

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