Гендиректор «Химок» заявил, что Мозгов через год попытается вернуться в НБА

Генеральный директор подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Павел Астахов прокомментировал переход в команду центрового Тимофея Мозгова.

«Мы понимали ситуацию со здоровьем, с травмами. Он каждое межсезонье приезжал в Химки тренироваться. И сейчас было так же. Мы наблюдали процесс, видя динамику восстановления, решили заключить контракт», — приводит слова Астахова ТАСС.

Он отметил, что в клубе понимали риски, связанные с подписанием Мозгова, пропустившего прошлый сезон.

«Сотрудничество должно быть взаимовыгодным. Тимофей истосковался по игре, он чемпион НБА, наш воспитанник. Контракт заключили на год, Тимофей не скрывает, что если всё будет хорошо, то он попробует через год вернуться в НБА», — добавил функционер.

Мозгов уже играл за «Химки» с 2006 по 2010 год, а также во время локаута в НБА 2011 года. Также в его активе выступления за такие клубы, как «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс», в составе которого он стал чемпионом НБА 2016 года, «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бруклин Нетс» и «Орландо Мэджик».

Ранее «Химки» объявили о переходе Мозгова.