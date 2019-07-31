Мозгов прокомментировал своё возвращение в «Химки»

Российский центровой Тимофей Мозгов прокомментировал своё возвращение в подмосковный баскетбольный клуб «Химки».

«В «Химки» я возвращаюсь с положительными эмоциями и хорошим настроением. Здесь меня все ждут и любят, Химки — мой родной город. С клубом и городом у меня многое связано, и предстоящий сезон будет очень важным как для меня, так и для команды. Все делаю для того, чтобы быть готовым к старту сезона», — приводит слова Мозгова пресс-служба «Химок».

Мозгов уже играл за «Химки» с 2006 по 2010 год, а также во время локаута в НБА 2011 года. Также в его активе выступления за такие клубы, как «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс», в составе которого он стал чемпионом НБА 2016 года, «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бруклин Нетс» и «Орландо Мэджик».

Ранее «Химки» объявили о переходе Мозгова.