АЗ подтвердил переговоры со «Спартаком» по поводу трансфера Тиля

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Спортивный директор голландского футбольного клуба АЗ Макс Хайбертс рассказал о переговорах с московским «Спартаком» по поводу перехода Гуса Тиля, полузащитника коллектива из Алкмара.
АЗ подтвердил переговоры со «Спартаком» по поводу трансфера Тиля
  • ©Toon Dompeling/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Переговоры идут, пока ничего конкретного сказать не могу. Однако постоянно появляется новая информация, всё может поменяться», — цитирует Хайбертса официальный сайт АЗ.

До этого в прессе появилась информация, что хавбек в ультимативной форме потребовал от руководства клуба из Нидерландов отпустить его в «Спартак». Представители красно-белых готовы потратить от €10 млн до €15 млн на переход игрока.

В минувшем сезоне Тиль сыграл 33 матча в Эредивизи и забил 12 мячей.

Ранее «Спартак» объявил об уходе футболиста Фернандо в клуб из Китая.

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