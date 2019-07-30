АЗ подтвердил переговоры со «Спартаком» по поводу трансфера Тиля
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- globallookpress.com
«Переговоры идут, пока ничего конкретного сказать не могу. Однако постоянно появляется новая информация, всё может поменяться», — цитирует Хайбертса официальный сайт АЗ.
До этого в прессе появилась информация, что хавбек в ультимативной форме потребовал от руководства клуба из Нидерландов отпустить его в «Спартак». Представители красно-белых готовы потратить от €10 млн до €15 млн на переход игрока.
В минувшем сезоне Тиль сыграл 33 матча в Эредивизи и забил 12 мячей.
Ранее «Спартак» объявил об уходе футболиста Фернандо в клуб из Китая.