Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Кунитц объявил о завершении карьеры

Короткая ссылка
Титулованный канадский хоккеист Крис Кунитц принял решение завершить профессиональную карьеру в возрасте 39 лет.
Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Кунитц объявил о завершении карьеры
  • © Dean Beattie/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает официальный сайт клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс», на котором было опубликовано соответствующее заявление спортсмена.

Отмечается, что нападающий станет советником по развитию игроков в структуре «Блэкхоукс», последнего клуба НХЛ, цвета которого он защищал.

За свою карьеру Кунитц отыграл в общей сложности 1200 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ, четырежды стал обладателем Кубка Стэнли — один раз в составе «Анахайм Дакс» и трижды с «Питтсбург Пингвинз». Кроме того, Крис является победителем зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи в составе национальной сборной Канады и вице-чемпионом мира по хоккею.

Ранее сообщалось, что российский форвард Никита Гусев заключил двухлетнее соглашение с клубом НХЛ «Нью-Джерси Нетс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить