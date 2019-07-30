Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Кунитц объявил о завершении карьеры

Титулованный канадский хоккеист Крис Кунитц принял решение завершить профессиональную карьеру в возрасте 39 лет.

Об этом сообщает официальный сайт клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс», на котором было опубликовано соответствующее заявление спортсмена.

Отмечается, что нападающий станет советником по развитию игроков в структуре «Блэкхоукс», последнего клуба НХЛ, цвета которого он защищал.

За свою карьеру Кунитц отыграл в общей сложности 1200 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ, четырежды стал обладателем Кубка Стэнли — один раз в составе «Анахайм Дакс» и трижды с «Питтсбург Пингвинз». Кроме того, Крис является победителем зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи в составе национальной сборной Канады и вице-чемпионом мира по хоккею.

Ранее сообщалось, что российский форвард Никита Гусев заключил двухлетнее соглашение с клубом НХЛ «Нью-Джерси Нетс».