СМИ: Венгерский пловец не может покинуть ЧМ из-за обвинения в домогательстве

Венгерскому пловцу Тамашу Кендереши запрещён выезд из Южной Кореи в связи с обвинениями в домогательствах к 18-летней девушке.

Как сообщает Reuters, венгерский пловец Тамаш Кендереши был арестован и допрошен в связи с домогательствами к 18-летней девушке в одном из клубов корейского города Кванджу, где проходит чемпионат мира по водным видам спорта.

Сам спортсмен отрицает предъявленные ему обвинения. Кендереши запрещено покидать Южную Корею в течение десяти дней.

Ранее сообщалось, что Рылов завоевал серебряную медаль ЧМ в заплыве на 50 м на спине, Колесников взял бронзу.