Сборная России занимает второе место в командном зачёте перед последним днём ЧМ по водным видам спорта

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Перед заключительным соревновательным днём чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу и завершится 28 июля, сборная России удерживает второе место в командном зачёте турнира.
Сборная России занимает второе место в командном зачёте перед последним днём ЧМ по водным видам спорта
  • © Bai Xuefei/Xinhua
  • globallookpress.com

На ЧМ российские спортсмены завоевали в общей сложности 26 медалей — 12 золотых, десять серебряных и четыре бронзовые. Столько же золотых наград значится в активе сборной США, но американцы уступают отечественным атлетам по количеству серебряных медалей (девять против десяти).

Лидирует же в командном зачёте ЧМ по водным видам спорта сборная Китая, завоевавшая 29 наград — 16 золотых, десять серебряных и три бронзовые.

Ранее сообщалось, что россиянин Андрей Минаков стал серебряным призёром ЧМ по водным видам спорта в плавании на 100 метров баттерфляем.

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