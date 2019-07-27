Сборная России занимает второе место в командном зачёте перед последним днём ЧМ по водным видам спорта
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На ЧМ российские спортсмены завоевали в общей сложности 26 медалей — 12 золотых, десять серебряных и четыре бронзовые. Столько же золотых наград значится в активе сборной США, но американцы уступают отечественным атлетам по количеству серебряных медалей (девять против десяти).
Лидирует же в командном зачёте ЧМ по водным видам спорта сборная Китая, завоевавшая 29 наград — 16 золотых, десять серебряных и три бронзовые.
Ранее сообщалось, что россиянин Андрей Минаков стал серебряным призёром ЧМ по водным видам спорта в плавании на 100 метров баттерфляем.