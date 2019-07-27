Испания обыграла Португалию в финале и стала победителем юношеского Евро-2019
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Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу испанцев.
Победу сборной Испании принёс дубль полузащитника клуба Примеры «Валенсия» Феррана Торреса, отличившегося на 34-й и 51-й минутах.
Таким образом, Португалия не сумела защитить титул чемпиона Европы, а Испания в восьмой раз стала победителем юношеского Евро.
Ранее сообщалось, что юношеская сборная России по футболу уступила Аргентине в финале Мемориала Гранаткина.