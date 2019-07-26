Арбитр Пустовойтова заявила о желании отработать матч РПЛ

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Футбольный рефери Анастасия Пустовойтова призналась, что хотела бы попробовать отработать матч Российской премьер-лиги (РПЛ).
Арбитр Пустовойтова заявила о желании отработать матч РПЛ
  • ©PETTER ARVIDSON, via www.imago-i/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Точно хочу попасть на следующий чемпионат мира. Ещё есть чемпионаты Европы и Олимпиада. Хочется отработать матч мужской премьер-лиги. Тем более сейчас вводят систему VAR, с ней мне удобнее и спокойнее. Если я что-то не увижу, мне подскажут», — цитирует арбитра «Советский спорт».

Также Пустовойтова добавила, что готова работать на матчах ФНЛ. В прошлом сезоне россиянка была главным арбитром на финале женской Лиги чемпионов между «Лионом» и «Барселоной» (4:1).

Ранее футболист «Урала» заявил, что VAR забирает какую-то изюминку футбола.

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