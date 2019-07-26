Ефимова: я отказываюсь от выступлений на короткой воде в этом году

Российская пловчиха Юлия Ефимова не выступит на этапах Кубка мира, а также на чемпионате Европы на короткой воде.

«Я отказываюсь от выступления на короткой воде. Не буду отдыхать эти полгода, просто нацелена тренироваться без соревнований, за исключением, возможно, двух в США. Я очень устала после этапов Кубка мира, у меня были травмы, было трудно физически и психологически, потому в этом году я отказываюсь от всех соревнований и буду спокойно тренироваться, готовясь к отборам», — сообщила спортсменка журналистам.

Юлия Ефимова стала победительницей чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу, выиграв заплыв на 200 м брассом.

Ранее сообщалось, что Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на ЧМ.