Гринёв стал первым российским медалистом ЧМ на 100-метровке кролем после Попова
- РИА Новости
На мировом первенстве 2019 года в южнокорейском Кванджу 23-летний Гринёв завоевал бронзу.
Последним российским медалистом на 100-метровке вольным стилем был Александр Попов, который трижды побеждал на этой дистанции — в 1994, 1998, 2003 годах.
Для Гринёва эта медаль стала первой в карьере в индивидуальных соревнованиях мировых первенств на длинной воде.
Ранее сообщалось, что австралийский пловец Уилсон повторил мировой рекорд на ЧМ.