Гринёв стал первым российским медалистом ЧМ на 100-метровке кролем после Попова

Владислав Гринёв стал первым россиянином со времён четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Попова, которому удалось завоевать медаль чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 100 м вольным стилем.

На мировом первенстве 2019 года в южнокорейском Кванджу 23-летний Гринёв завоевал бронзу.

Последним российским медалистом на 100-метровке вольным стилем был Александр Попов, который трижды побеждал на этой дистанции — в 1994, 1998, 2003 годах.

Для Гринёва эта медаль стала первой в карьере в индивидуальных соревнованиях мировых первенств на длинной воде.

Ранее сообщалось, что австралийский пловец Уилсон повторил мировой рекорд на ЧМ.