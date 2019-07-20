СМИ: Во Франции задержано около 200 человек после победы сборной Алжира на Кубке Африки
- Reuters
Как сообщает BFM, 177 человек были оставлены под стражей, остальных же отпустили. При этом только в Париже задержали 102 человека.
Отмечается, что больше всего алжирских фанатов вышло на улицы Марселя. Их число составило около 25 тыс.
В Лионе у болельщиков произошёл конфликт с полицией, из-за чего правоохранительным органам пришлось применить слезоточивый газ.
Финальный матч завершился победой Алжира над Сенегалом со счётом 1:0.
Ранее сообщалось, что экс-вратарь «Крыльев Советов» признан лучшим футболистом финала КАН-2019.