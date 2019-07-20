СМИ: Во Франции задержано около 200 человек после победы сборной Алжира на Кубке Африки

Французская полиция задержала 198 человек, которые устроили беспорядки после победы сборной Алжира по футболу на Кубке африканских наций.

Как сообщает BFM, 177 человек были оставлены под стражей, остальных же отпустили. При этом только в Париже задержали 102 человека.

Отмечается, что больше всего алжирских фанатов вышло на улицы Марселя. Их число составило около 25 тыс.

В Лионе у болельщиков произошёл конфликт с полицией, из-за чего правоохранительным органам пришлось применить слезоточивый газ.

Финальный матч завершился победой Алжира над Сенегалом со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что экс-вратарь «Крыльев Советов» признан лучшим футболистом финала КАН-2019.