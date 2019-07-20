СМИ: Во Франции задержано около 200 человек после победы сборной Алжира на Кубке Африки

Короткая ссылка
Французская полиция задержала 198 человек, которые устроили беспорядки после победы сборной Алжира по футболу на Кубке африканских наций.
СМИ: Во Франции задержано около 200 человек после победы сборной Алжира на Кубке Африки
  • Reuters

Как сообщает BFM, 177 человек были оставлены под стражей, остальных же отпустили. При этом только в Париже задержали 102 человека.

Отмечается, что больше всего алжирских фанатов вышло на улицы Марселя. Их число составило около 25 тыс.

В Лионе у болельщиков произошёл конфликт с полицией, из-за чего правоохранительным органам пришлось применить слезоточивый газ.

Финальный матч завершился победой Алжира над Сенегалом со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что экс-вратарь «Крыльев Советов» признан лучшим футболистом финала КАН-2019.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить