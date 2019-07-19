Дериглазова победила на ЧМ по фехтованию

Россиянка Инна Дериглазова победила в индивидуальном турнире рапиристок на первенстве мира в Венгрии и стала пятикратной чемпионкой мира.

В финальной схватке Дериглазова победила представительницу Франции Полин Ранвье со счётом 15:11 и завоевала золото турнира рапиристок.

Россиянка стала пятикратной чемпионкой мира. До этого Дериглазова дважды становилась победительницей в индивидуальных соревнованиях (в 2015-м и 2017 годах) и столько же — в командных (в 2011-м и 2016-м).

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