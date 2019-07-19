«Сочи» заявил вратаря Джанаева

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Новичок Российской премьер-лиги (РПЛ) ФК «Сочи» внёс в заявку бывшего вратаря сборной России Сослана Джанаева, который накануне подписал контракт с клубом.
«Сочи» заявил вратаря Джанаева
  • © Alexander Kulebyakin
  • globallookpress.com

Вратарь Сослан Джанаев заявлен за ФК «Сочи» под игровым 35-м номером. Футболист сможет дебютировать за новый клуб уже в матче второго тура РПЛ, в котором его команда сыграет против «Зенита». Встреча состоится на стадионе «Фишт», время начала — 21:30 мск.

В прошлом сезоне Джанаев выступал за казанский «Рубин» и польский «Медзь», который покинул по окончании сезона-2018/19 в качестве свободного агента.

Ранее в «Сочи» подтвердили подписание контракта с голкипером Джанаевым.

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