«Зенит» подписал контракт с волейболистом Ковалёвым

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Волейбольный клуб «Зенит» Санкт-Петербург подписал контракт со связующим сборной России Дмитрием Ковалёвым.

Как сообщает официальный сайт «Зенита», клуб подписал контракт с 28-летним связующим сборной России Дмитрием Ковалёвым. В составе национальной команды игрок дважды подряд побеждал в Лиге наций.

«Я счастлив оказаться в «Зените». В составе сборной России я уже дважды выигрывал Лигу наций, два раза побеждал на Универсиадах. А на клубном уровне медалей ещё не завоевывал. «Зенит» — одна из самых сильных команд страны, здесь необходимо решать задачи любого, самого высокого уровня. Уверен, в будущем сезоне мы сможем порадовать петербургских болельщиков», — цитирует Ковалёва клубная пресс-служба.

Ранее сообщалось, что трое российских волейболистов попали в символическую сборную Лиги наций.

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