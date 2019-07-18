Ерохин: очень рад продлению контракта с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал продление контракта с клубом.

«Очень рад, что продлил контракт с «Зенитом». До конца действующего договора оставался ещё год, но мы решили вопросы заранее. Договорились быстро — и клуб был во мне заинтересован, и я изначально говорил, что хочу остаться в «Зените». Долгосрочный контракт лично для меня — мотивирующий фактор. «Зенит» — топ-клуб, который всегда ставит перед собой максимальные задачи во всех турнирах. Приложу все силы, чтобы помочь команде в их достижении», — цитирует Ерохина пресс-служба «Зенита».

Футболист выступает за санкт-петербургский клуб с 2017 года. Накануне он продлил соглашение с «Зенитом» на три года с опцией продления ещё на год.

Ранее сообщалось, что «Зенит» продлил контракт с футболистом Ерохиным.